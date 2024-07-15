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تمديد تكليف "عسيري" مديرًا للحج والعمرة بوزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة، إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعدّ "العسيري" استشاري طب الأسرة، من القيادات والكفاءات المتميزة بصحة مكة المكرمة؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله بالصحة.

تتمنى "سبق" للدكتور "عسيري" دوام التوفيق والسداد، لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، من خلال عمله بصحة المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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تمديد تكليف "عسيري" مديرًا للحج والعمرة بوزارة الصحة
سبق

أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة، إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعدّ "العسيري" استشاري طب الأسرة، من القيادات والكفاءات المتميزة بصحة مكة المكرمة؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله بالصحة.

تتمنى "سبق" للدكتور "عسيري" دوام التوفيق والسداد، لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، من خلال عمله بصحة المنطقة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:43 PM

تمديد تكليف "عسيري" مديرًا للحج والعمرة بوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتمديد تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة، إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعدّ "العسيري" استشاري طب الأسرة، من القيادات والكفاءات المتميزة بصحة مكة المكرمة؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله بالصحة.

تتمنى "سبق" للدكتور "عسيري" دوام التوفيق والسداد، لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، من خلال عمله بصحة المنطقة.

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