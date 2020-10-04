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جنّدهم "أردوغان".. "المرصد " يكشف عدد القتلى السوريين بمعارك قره باغ

حصيلة الخسائر تواصل الارتفاع مع استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 72 مقاتلًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة قتلوا خلال مشاركتهم في معارك ناغورنو قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأكد المرصد أن حصيلة القتلى تواصل الارتفاع مع استمرار المعارك، في وقت تعتزم فيه الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان؛ حيث من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية لعمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان؛ حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

وبحسب الحرة ارتفعت حدة المواجهات العسكرية اليوم بين أرمينيا وأذربيجان؛ حيث استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات الأحد بستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، إلى أن "القوات الأرمينية تطلق قذائف على بلدتي ترتر وهوراديز في منطقة فيزولي انطلاقًا من خانكندي"، وهي التسمية الأذربيجانية لستيباناكرت.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

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جنّدهم "أردوغان".. "المرصد " يكشف عدد القتلى السوريين بمعارك قره باغ
سبق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 72 مقاتلًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة قتلوا خلال مشاركتهم في معارك ناغورنو قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأكد المرصد أن حصيلة القتلى تواصل الارتفاع مع استمرار المعارك، في وقت تعتزم فيه الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان؛ حيث من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية لعمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان؛ حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

وبحسب الحرة ارتفعت حدة المواجهات العسكرية اليوم بين أرمينيا وأذربيجان؛ حيث استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات الأحد بستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، إلى أن "القوات الأرمينية تطلق قذائف على بلدتي ترتر وهوراديز في منطقة فيزولي انطلاقًا من خانكندي"، وهي التسمية الأذربيجانية لستيباناكرت.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
02:01 PM

جنّدهم "أردوغان".. "المرصد " يكشف عدد القتلى السوريين بمعارك قره باغ

حصيلة الخسائر تواصل الارتفاع مع استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 72 مقاتلًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة قتلوا خلال مشاركتهم في معارك ناغورنو قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأكد المرصد أن حصيلة القتلى تواصل الارتفاع مع استمرار المعارك، في وقت تعتزم فيه الحكومة التركية إرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى أذربيجان؛ حيث من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية لعمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان؛ حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.

وبحسب الحرة ارتفعت حدة المواجهات العسكرية اليوم بين أرمينيا وأذربيجان؛ حيث استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات الأحد بستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، إلى أن "القوات الأرمينية تطلق قذائف على بلدتي ترتر وهوراديز في منطقة فيزولي انطلاقًا من خانكندي"، وهي التسمية الأذربيجانية لستيباناكرت.

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