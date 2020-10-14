القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.