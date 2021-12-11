"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها

تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية مثيرةً للأتربة والغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية مثيرةً للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وبسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.