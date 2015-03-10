ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ. وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 09:51 PM

"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه





A A A





2 مشاركة

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160