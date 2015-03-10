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"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

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"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا
سبق

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:51 PM

"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
1,946

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

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