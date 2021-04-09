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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:22 PM

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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