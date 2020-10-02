النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدوسري" يصدر كتاباً يكشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات

يعد الدليل الأول في الوطن العربي

أصدر الصحفي الاقتصادي ظافر الدوسري، المهتم بتوعية المستهلك، كتاباً بعنوان "اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات" الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.

وقال "الدوسري": إن "الذهب والأحجار الكريمة وبيعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة، ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون".

وأضاف: أن "المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب والمجوهرات، فجاء إصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع".

وأوضح "الدوسري"، أن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.

وتناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة التجارة.

وأشار المؤلف إلى أن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة، وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط أدناه:

https://salla.sa/gold.world/yAqXGy

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الدوسري" يصدر كتاباً يكشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات
سبق

أصدر الصحفي الاقتصادي ظافر الدوسري، المهتم بتوعية المستهلك، كتاباً بعنوان "اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات" الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.

وقال "الدوسري": إن "الذهب والأحجار الكريمة وبيعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة، ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون".

وأضاف: أن "المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب والمجوهرات، فجاء إصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع".

وأوضح "الدوسري"، أن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.

وتناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة التجارة.

وأشار المؤلف إلى أن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة، وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط أدناه:

https://salla.sa/gold.world/yAqXGy

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
07:00 PM

"الدوسري" يصدر كتاباً يكشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات

يعد الدليل الأول في الوطن العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
107

أصدر الصحفي الاقتصادي ظافر الدوسري، المهتم بتوعية المستهلك، كتاباً بعنوان "اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات" الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.

وقال "الدوسري": إن "الذهب والأحجار الكريمة وبيعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة، ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون".

وأضاف: أن "المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب والمجوهرات، فجاء إصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع".

وأوضح "الدوسري"، أن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.

وتناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة التجارة.

وأشار المؤلف إلى أن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة، وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط أدناه:

https://salla.sa/gold.world/yAqXGy

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,033

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة