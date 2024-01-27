"مجموعة سليمان الحبيب" توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة لتدريب وتأهيل طلابها

في إطار دعم وتقوية فرص التعاون المتبادل والتواصل المستمر بين الجانبين

وقّعت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الشارقة؛ لتأهيل وتدريب طلاب كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار دعم وتقوية فرص التعاون المتبادل والتواصل المستمر بين الجانبين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية، وحرصًا من الجامعة على تقوية علاقاتها مع المؤسسات المحلية في الدولة بما يدعم تدريب طلابها.

وقّع الاتفاقية الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية عميد كلية الطب ممثلًا عن الجامعة، والدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية ممثلًا للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى المجموعة التدريب العملي لطلاب الجامعة بمستشفى د.سليمان الحبيب في دبي لرفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والطبية في تصميم البرامج الأكاديمية والمجالات البحثية والدراسات المشتركة، بجانب الإشراف على البحوث في المجالات العلمية والسريرية والتطبيقية، والمساهمة في برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر.

وعلى هامش التوقيع، رحّب الدكتور قتيبة حميد بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مشيرًا إلى أنها تُعد واحدة من المجموعات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يمكن الاستفادة من خبراتها الممتدة لسنوات طويلة.

وأضاف أن جامعة الشارقة تحتضن أكثر من 5000 طالب وطالبة، وتُصنّف ضمن أفضل المؤسسات في منطقة الخليج العربي، وتضمّ معاهد بحثية ومراكز إكلينيكية مجهزة على أعلى مستوى؛ لخدمة الطلبة والباحثين، ويقدم من خلالها برامج أكاديمية معتمدة محليًّا ودوليًّا.

من جانبه، ثمّن الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة التعاون مع جامعة الشارقة التي تُصنّف ضمن كبريات الجامعات، وتحظى بمكانة عالمية؛ لما تقدمه من تعليم عالي الجودة، مضيفًا أن المجموعة ستوظف خبراتها وتوفر كل إمكاناتها لخدمة الطلاب ومساعدتهم على تحقيق الاستفادة القصوى والمرجوة من البرامج التدريبية؛ بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية في الدولة.

وبدوره، قال البروفيسور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن البرامج التدريبية ستسهم بمشيئة الله تعالى في رفع كفاءة الطلاب وتطوير أدائهم واكتسابهم للعديد من المهارات من خلال التدريب الميداني في مستشفى د.سليمان الحبيب بدبي، مضيفًا أن المجموعة أخذت على عاتقها دعم مختلف البرامج التدريبية؛ وذلك انطِلاقًا من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية.

وتعد مجموعة د.سليمان الحبيب من أكبر القطاعات الصحية التي تبنّت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق 16 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، و5 دبلومات، وكذلك تأهيل 2000 ممارس صحي من 13 جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، كما تصدر المجموعة مجلة د. سليمان الحبيب الطبية المحكمة، كما أطلقت جائزة علمية لتشجيع البحث العلمي.