النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفتح يتعاقد مع الجزائري "بن دبكة"

وقّعت إدارة نادي الفتح مع لاعب الوسط الجزائري "سفيان بن دبكة" لتمثيل صفوف الفريق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وسبق للاعب "بن دبكة" صاحب الـ27 عاماً تمثيل منتخب الجزائر وعدد من الأندية الجزائرية كان آخرها نادي "مولودية الجزائر".

من جهتها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفتح يتعاقد مع الجزائري "بن دبكة"
سبق

وقّعت إدارة نادي الفتح مع لاعب الوسط الجزائري "سفيان بن دبكة" لتمثيل صفوف الفريق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وسبق للاعب "بن دبكة" صاحب الـ27 عاماً تمثيل منتخب الجزائر وعدد من الأندية الجزائرية كان آخرها نادي "مولودية الجزائر".

من جهتها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:41 AM

الفتح يتعاقد مع الجزائري "بن دبكة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
149

وقّعت إدارة نادي الفتح مع لاعب الوسط الجزائري "سفيان بن دبكة" لتمثيل صفوف الفريق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وسبق للاعب "بن دبكة" صاحب الـ27 عاماً تمثيل منتخب الجزائر وعدد من الأندية الجزائرية كان آخرها نادي "مولودية الجزائر".

من جهتها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
8,663
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,635
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,305
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,718

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة