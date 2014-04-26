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ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه

وفق قائمة وضعتها خبيرة تجميل روسية تضمنت نصائح عدة

كشفت خبيرة التجميل الروسية، الدكتورة مارينا شيستوفا؛ المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبّب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات.

ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلاً من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المُحبة للحرارة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسبّبة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطاً في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماماً، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفاذيتها؛ ما يسبّب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات؛ بل إلى الأمراض الجلدية والحساسية والإكزيما".

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ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه
سبق

كشفت خبيرة التجميل الروسية، الدكتورة مارينا شيستوفا؛ المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبّب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات.

ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلاً من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المُحبة للحرارة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسبّبة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطاً في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماماً، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفاذيتها؛ ما يسبّب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات؛ بل إلى الأمراض الجلدية والحساسية والإكزيما".

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:27 PM

ابتعدوا عنها.. مواد غذائية تسبّب ظهور حَب الشباب على الوجه

وفق قائمة وضعتها خبيرة تجميل روسية تضمنت نصائح عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,586

كشفت خبيرة التجميل الروسية، الدكتورة مارينا شيستوفا؛ المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبّب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات.

ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلاً من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المُحبة للحرارة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسبّبة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطاً في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماماً، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفاذيتها؛ ما يسبّب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات؛ بل إلى الأمراض الجلدية والحساسية والإكزيما".

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