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انضمام طائرتَيْ "إيرباص A319" و"فالكون 900" إلى أسطول "ناس جت"

تمتلكان إمكانيات تشغيلية عالية ووسائل ترفيه متطورة

أعلن طيران "ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إضافة طائرتين من إيرباص 319 وفالكون 900، إلى أسطول "ناس جت" للطيران الخاص، وذلك على هامش معرض دبي للطيران للعام 2019.

من جهته أوضح نائب الرئيس الأول لـ"ناس جت" الكابتن محمد القباس؛ أن تشغيل وإدارة طائرتَيْ إيرباص A319 وفالكون 900، يأتي ضمن خطة "ناس جت" للتوسع في إدارة وتشغيل الطائرات الخاصة، وسوف تسهم هذه الطائرات في تعزيز الخدمات المقدمة لعملاء "ناس جت" على مستوى القطاعين العام والخاص.

وأشار "القباس" إلى أن طائرة إيرباص A319 تمتلك كفاءة تشغيلية عالية، وتتميز بمقصورة تتّسع لـ30 راكبًا وبتحليق طيران يصل لـ8 ساعات.

وحول طائرة فالكون 900، أوضح القباس قائلًا: "تمتلك هذه الطائرة مواصفات وإمكانيات عالية؛ حيث تصل مدة الطيران فيها إلى 9 ساعات، كما يتمتّع هذا الطراز بأحدث وسائل الترفيه والراحة، وبسعة مقعدية لـ12 راكبًا".

واختتم "القباس" حديثه بالقول: إن "شركة ناس جت تسعى دومًا لتعزيز تواجدها في سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، وتقديم كل ما هو جديد ومناسب لكسب رضا وراحة عملائها؛ من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الملاحية التي تشتمل على مبيعات الطائرات وتجهيزها والخدمات الاستشارية، وإدارة الطائرات والدعم التشغيلي للرحلات والطيران العارض، والدعم الفني والصيانة للطائرات الخاصة".

يذكر أن معرض دبي للطيران 2019 يسجّل في نسخته الحالية إقبالًا كثيفًا من الزوّار، وتصاعدًا إيجابيًّا لأعداد الصفقات، في حين سجل في نسخته السابقة في العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار، مقارنة بالعام 2015؛ حيث بلغ عدد الحضور 79380 زائرًا.

طيران "ناس"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انضمام طائرتَيْ "إيرباص A319" و"فالكون 900" إلى أسطول "ناس جت"
سبق

أعلن طيران "ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إضافة طائرتين من إيرباص 319 وفالكون 900، إلى أسطول "ناس جت" للطيران الخاص، وذلك على هامش معرض دبي للطيران للعام 2019.

من جهته أوضح نائب الرئيس الأول لـ"ناس جت" الكابتن محمد القباس؛ أن تشغيل وإدارة طائرتَيْ إيرباص A319 وفالكون 900، يأتي ضمن خطة "ناس جت" للتوسع في إدارة وتشغيل الطائرات الخاصة، وسوف تسهم هذه الطائرات في تعزيز الخدمات المقدمة لعملاء "ناس جت" على مستوى القطاعين العام والخاص.

وأشار "القباس" إلى أن طائرة إيرباص A319 تمتلك كفاءة تشغيلية عالية، وتتميز بمقصورة تتّسع لـ30 راكبًا وبتحليق طيران يصل لـ8 ساعات.

وحول طائرة فالكون 900، أوضح القباس قائلًا: "تمتلك هذه الطائرة مواصفات وإمكانيات عالية؛ حيث تصل مدة الطيران فيها إلى 9 ساعات، كما يتمتّع هذا الطراز بأحدث وسائل الترفيه والراحة، وبسعة مقعدية لـ12 راكبًا".

واختتم "القباس" حديثه بالقول: إن "شركة ناس جت تسعى دومًا لتعزيز تواجدها في سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، وتقديم كل ما هو جديد ومناسب لكسب رضا وراحة عملائها؛ من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الملاحية التي تشتمل على مبيعات الطائرات وتجهيزها والخدمات الاستشارية، وإدارة الطائرات والدعم التشغيلي للرحلات والطيران العارض، والدعم الفني والصيانة للطائرات الخاصة".

يذكر أن معرض دبي للطيران 2019 يسجّل في نسخته الحالية إقبالًا كثيفًا من الزوّار، وتصاعدًا إيجابيًّا لأعداد الصفقات، في حين سجل في نسخته السابقة في العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار، مقارنة بالعام 2015؛ حيث بلغ عدد الحضور 79380 زائرًا.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:46 PM

انضمام طائرتَيْ "إيرباص A319" و"فالكون 900" إلى أسطول "ناس جت"

تمتلكان إمكانيات تشغيلية عالية ووسائل ترفيه متطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طيران "ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إضافة طائرتين من إيرباص 319 وفالكون 900، إلى أسطول "ناس جت" للطيران الخاص، وذلك على هامش معرض دبي للطيران للعام 2019.

من جهته أوضح نائب الرئيس الأول لـ"ناس جت" الكابتن محمد القباس؛ أن تشغيل وإدارة طائرتَيْ إيرباص A319 وفالكون 900، يأتي ضمن خطة "ناس جت" للتوسع في إدارة وتشغيل الطائرات الخاصة، وسوف تسهم هذه الطائرات في تعزيز الخدمات المقدمة لعملاء "ناس جت" على مستوى القطاعين العام والخاص.

وأشار "القباس" إلى أن طائرة إيرباص A319 تمتلك كفاءة تشغيلية عالية، وتتميز بمقصورة تتّسع لـ30 راكبًا وبتحليق طيران يصل لـ8 ساعات.

وحول طائرة فالكون 900، أوضح القباس قائلًا: "تمتلك هذه الطائرة مواصفات وإمكانيات عالية؛ حيث تصل مدة الطيران فيها إلى 9 ساعات، كما يتمتّع هذا الطراز بأحدث وسائل الترفيه والراحة، وبسعة مقعدية لـ12 راكبًا".

واختتم "القباس" حديثه بالقول: إن "شركة ناس جت تسعى دومًا لتعزيز تواجدها في سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، وتقديم كل ما هو جديد ومناسب لكسب رضا وراحة عملائها؛ من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الملاحية التي تشتمل على مبيعات الطائرات وتجهيزها والخدمات الاستشارية، وإدارة الطائرات والدعم التشغيلي للرحلات والطيران العارض، والدعم الفني والصيانة للطائرات الخاصة".

يذكر أن معرض دبي للطيران 2019 يسجّل في نسخته الحالية إقبالًا كثيفًا من الزوّار، وتصاعدًا إيجابيًّا لأعداد الصفقات، في حين سجل في نسخته السابقة في العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار، مقارنة بالعام 2015؛ حيث بلغ عدد الحضور 79380 زائرًا.

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