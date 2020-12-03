النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا
بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+" وأخبار اللقاح المشجعة
تَحولت أسعار النفط للون الأخضر؛ حيث لامس خام "برنت" 48.5 دولارًا، بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+".
وكانت أسعار عقود خام برنت قد تراجعت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.5% لتتداول عند 48.03 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6% لتتداول عند 45.01 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، آخرها الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.
النفط
أسعار النفط
النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-03
تَحولت أسعار النفط للون الأخضر؛ حيث لامس خام "برنت" 48.5 دولارًا، بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+".
وكانت أسعار عقود خام برنت قد تراجعت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.5% لتتداول عند 48.03 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6% لتتداول عند 45.01 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، آخرها الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:15 PM
النفط يتحول لـ"الأخضر".. و"برنت" يلامس 48.5 دولارًا
بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+" وأخبار اللقاح المشجعة
تَحولت أسعار النفط للون الأخضر؛ حيث لامس خام "برنت" 48.5 دولارًا، بعد أنباء عن توجه لتمديد تخفيضات "أوبك+".
وكانت أسعار عقود خام برنت قد تراجعت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.5% لتتداول عند 48.03 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6% لتتداول عند 45.01 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، آخرها الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.