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مجدداً.. أنباء عن دفن "صالح" في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع

بمشاركة مسؤول عسكري حوثي أشرف على الهجوم على منزل المغدور

أكدت إخبارية "العربية" وشبكة "سكاي نيوز" اليوم أنه تم دفن الرئيس اليمني المغدور علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع.

ووفق الأنباء المتداولة فقد شارك في دفن صالح المسؤول العسكري في ميليشيات الحوثي الإيرانية الذي أشرف على الهجوم على منزل الرئيس المغدور.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تداول أخبار تؤكد دفن صالح في صناع ليلا وسرا من قبل الميلشيات الإيرانية قبل أن يتم نفي تلك الأخبار عبر عدة جهات .

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجدداً.. أنباء عن دفن "صالح" في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع
سبق

أكدت إخبارية "العربية" وشبكة "سكاي نيوز" اليوم أنه تم دفن الرئيس اليمني المغدور علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع.

ووفق الأنباء المتداولة فقد شارك في دفن صالح المسؤول العسكري في ميليشيات الحوثي الإيرانية الذي أشرف على الهجوم على منزل الرئيس المغدور.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تداول أخبار تؤكد دفن صالح في صناع ليلا وسرا من قبل الميلشيات الإيرانية قبل أن يتم نفي تلك الأخبار عبر عدة جهات .

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
02:16 PM

مجدداً.. أنباء عن دفن "صالح" في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع

بمشاركة مسؤول عسكري حوثي أشرف على الهجوم على منزل المغدور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت إخبارية "العربية" وشبكة "سكاي نيوز" اليوم أنه تم دفن الرئيس اليمني المغدور علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان دون مراسم تشييع.

ووفق الأنباء المتداولة فقد شارك في دفن صالح المسؤول العسكري في ميليشيات الحوثي الإيرانية الذي أشرف على الهجوم على منزل الرئيس المغدور.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تداول أخبار تؤكد دفن صالح في صناع ليلا وسرا من قبل الميلشيات الإيرانية قبل أن يتم نفي تلك الأخبار عبر عدة جهات .

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