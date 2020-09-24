90 عامًا على تأسيس السعودية.. ذكرى خالدة يفاخر بها أبناء وبنات الوطن

"القناوي" نوَّه بما تشهده المملكة من نمو وازدهار وتطور على كافة الأصعدة

تحتفي بلادنا الغالية بالذكرى التسعين لتأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وبمناسبة هذه الذكرى الخالدة التي يفاخر بها أبناء وبنات الوطن، وقد رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، منوهًا في الوقت ذاته بما تشهده المملكة من نمو وازدهار وتطور على كل الأصعدة والمجالات التي تحققها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله على الرغم من حساسية الظروف الراهنة من جراء تفشي جائحة كوفيد – 19 العالمية.

وأكد أن أبناء وبنات الوطن يفاخرون ويستذكرون من خلال هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا ملاحم البطولة والتوحيد التي قادها المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مبينًا أن أبناء الوطن يربطون ماضيهم التليد بحاضرهم المجيد ورؤيتهم المستقبلية الطموحة من خلال هذه الملاحم الوطنية الخالدة، متطلعين بفخر واعتزاز إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تأتي إيذانًا بمرحلة جديدة من التطوير والنهضة والعمل الجاد المتميز لاستشراف المستقبل ومضاهاة الدول المتقدمة.

ورفع الدكتور القناوي عظيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لدعمهم اللامحدود للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والتي يتواصل العمل فيها على أن تكون منشآت رائدة في مجال الرعاية الصحية والأكاديمية والبحثية، وتحظى بنظام معترف به عالميًا يضم خدمات إكلينيكية متميزة وبرامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة وأبحاثًا علمية متطورة تدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي وترتقي بمخرجات العلوم الصحية والبحثية.

كما هنأ الدكتور القناوي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بمناسبة اليوم الوطني التسعين، مشيدًا بحرصه على سير العملية التعليمية على أكمل وجه، ودعمه ومتابعته المستمرة لأنشطة الجامعة ومخرجاتها.

وقال الدكتور القناوي: إن هذا اليوم يأتي ترسيخًا لاعتزازنا بديننا وولائنا للمليك وانتمائنا للوطن الذي حمل لنا عبق الانتصارات بإعلاء راية الحق "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وضمن لنا الأمن والأمان والنهضة والازدهار، وأن ما نلمسه جميعًا من تطور ونماء يعبّر بوضوح عن عظمة النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا الغالية في هذه الفترة المتميزة من تاريخها الحديث في كل الميادين والمجالات، فخطط التنمية ترسم في هذا العهد الزاهر وفق نُهُجٍ اقتصادية وإدارية دقيقة لبناء وطن يسوده الرخاء ويظله الأمان، وليستمر بناء الإنسان ورعايته والعناية به ليؤدي دوره الحضاري المأمول من خلال امتلاكه أدوات ووسائل النمو والتطور الكفيلة بمشاركته في إعمار هذا الكون، كما أن عجلة التطور استفادت كثيرًا من توظيف أحدث ما توصل إليه العلم الحديث والتقنية الطبية المتقدمة والطرق المتبعة في تقديم الخدمات الصحية.

وذكر أن الجهود التي تبذل في سبيل بناء وطن يسوده الرخاء ويظله الأمان لاحتواء شباب هذا الوطن المبارك وترسيخ مبادئ اللحمة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لديهم، وضمان حياة كريمة ينعمون بها بالرفاهية والسعادة، فما حققته البلاد في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني جعلها أكثر دول المنطقة استقرارًا ورخاءً ولله الحمد والمنة.

وختم الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تصريحه سائلاَ الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين وأهلها والمقيمين على أرضها الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يعيننا جميعًا على تحقيق تطلعات قيادة الوطن فينا جميعًا كأبناء وبنات لهذا الوطن الغالي.