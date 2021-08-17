تستعد وزارة التعليم بدءًا من العام الدراسي القادم لإطلاق نظام المسارات الجديد الهادف إلى تجهيز خريجي المرحلة الثانوية لتخصصات جامعية وسوق العمل في المملكة. وفي التفاصيل بحسب مصادر العربية فقد ضمت المسارات الجديدة التي يتم تحديدها للطلاب بعد انتهاء السنة الأولى المشتركة من الثانوية، كلاً من المسار العام ومسار الصحة والحياة ومسار علوم الحاسب والهندسة والمسار الشرعي، حيث سيخوض من خلالها الطلاب رحلة من العمل التطوعي ترفع على إثرها من جهود أدائهم المهني. وأوضح المشرف العام على البرنامج التنفيذي للمسارات والخطط الدراسية والأكاديمية بوزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان، بأن قسمي العلمي والأدبي في المرحلة الثانوية كانا موجودين ومفيدين في مرحلة معينة وأن المرحلة الحالية أصبحت العملية مختلفة ويجب أن نتفق مع ما هو موجود في العالم ومع احتياجات سوق العمل والطلاب والوطن وتحقيق أهداف رؤية 2030، فكان هذا التنوع في المسارات الوظيفية والأكاديمية لتساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم بشكل مبكر. وأضاف الدكتور الحميدان أن الطالب يخضع خلال التحاقه بالسنة الأولى مشتركة لمجموعة من المعايير من ضمنها قياس الاتجاهات والميول وتوصيات من المعلمين والموجه الطلابي والأسرة والتحصيل المعرفي للطالب لمساعدته بالتسكين في المسار المخصص والمناسب له سواء المسار الشرعي أو الحقوقي أو إدارة الأعمال أو مسار الصحة والحياة أو مسار الحاسب والهندسة وأيضًا المسار العام والتي تتطلب مهارات عالية جدًا من الطلاب لا تنحصر في التحصيل الدراسي فقط. وبين الحميدان أن الطالب إذا وجد نفسه بعد الصف الثاني ثانوي ونهاية السنة الثانية بأنه غير مناسب لمسار معين فإنه يُعطى فرصة ويستطيع من خلال منتج جديد اسمه "التجسير" تغيير تخصصه.

"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل عبدالحكيم شار سبق 2021-08-17 تستعد وزارة التعليم بدءًا من العام الدراسي القادم لإطلاق نظام المسارات الجديد الهادف إلى تجهيز خريجي المرحلة الثانوية لتخصصات جامعية وسوق العمل في المملكة.



وفي التفاصيل بحسب مصادر العربية فقد ضمت المسارات الجديدة التي يتم تحديدها للطلاب بعد انتهاء السنة الأولى المشتركة من الثانوية، كلاً من المسار العام ومسار الصحة والحياة ومسار علوم الحاسب والهندسة والمسار الشرعي، حيث سيخوض من خلالها الطلاب رحلة من العمل التطوعي ترفع على إثرها من جهود أدائهم المهني.



وأوضح المشرف العام على البرنامج التنفيذي للمسارات والخطط الدراسية والأكاديمية بوزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان، بأن قسمي العلمي والأدبي في المرحلة الثانوية كانا موجودين ومفيدين في مرحلة معينة وأن المرحلة الحالية أصبحت العملية مختلفة ويجب أن نتفق مع ما هو موجود في العالم ومع احتياجات سوق العمل والطلاب والوطن وتحقيق أهداف رؤية 2030، فكان هذا التنوع في المسارات الوظيفية والأكاديمية لتساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم بشكل مبكر.



وأضاف الدكتور الحميدان أن الطالب يخضع خلال التحاقه بالسنة الأولى مشتركة لمجموعة من المعايير من ضمنها قياس الاتجاهات والميول وتوصيات من المعلمين والموجه الطلابي والأسرة والتحصيل المعرفي للطالب لمساعدته بالتسكين في المسار المخصص والمناسب له سواء المسار الشرعي أو الحقوقي أو إدارة الأعمال أو مسار الصحة والحياة أو مسار الحاسب والهندسة وأيضًا المسار العام والتي تتطلب مهارات عالية جدًا من الطلاب لا تنحصر في التحصيل الدراسي فقط.



وبين الحميدان أن الطالب إذا وجد نفسه بعد الصف الثاني ثانوي ونهاية السنة الثانية بأنه غير مناسب لمسار معين فإنه يُعطى فرصة ويستطيع من خلال منتج جديد اسمه "التجسير" تغيير تخصصه.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 07:25 PM

"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل "الحميدان": يتم تحديد مسار الطالب بعد انتهاء السنة الأولى من المرحلة





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تستعد وزارة التعليم بدءًا من العام الدراسي القادم لإطلاق نظام المسارات الجديد الهادف إلى تجهيز خريجي المرحلة الثانوية لتخصصات جامعية وسوق العمل في المملكة.



وفي التفاصيل بحسب مصادر العربية فقد ضمت المسارات الجديدة التي يتم تحديدها للطلاب بعد انتهاء السنة الأولى المشتركة من الثانوية، كلاً من المسار العام ومسار الصحة والحياة ومسار علوم الحاسب والهندسة والمسار الشرعي، حيث سيخوض من خلالها الطلاب رحلة من العمل التطوعي ترفع على إثرها من جهود أدائهم المهني.



وأوضح المشرف العام على البرنامج التنفيذي للمسارات والخطط الدراسية والأكاديمية بوزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان، بأن قسمي العلمي والأدبي في المرحلة الثانوية كانا موجودين ومفيدين في مرحلة معينة وأن المرحلة الحالية أصبحت العملية مختلفة ويجب أن نتفق مع ما هو موجود في العالم ومع احتياجات سوق العمل والطلاب والوطن وتحقيق أهداف رؤية 2030، فكان هذا التنوع في المسارات الوظيفية والأكاديمية لتساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم بشكل مبكر.



وأضاف الدكتور الحميدان أن الطالب يخضع خلال التحاقه بالسنة الأولى مشتركة لمجموعة من المعايير من ضمنها قياس الاتجاهات والميول وتوصيات من المعلمين والموجه الطلابي والأسرة والتحصيل المعرفي للطالب لمساعدته بالتسكين في المسار المخصص والمناسب له سواء المسار الشرعي أو الحقوقي أو إدارة الأعمال أو مسار الصحة والحياة أو مسار الحاسب والهندسة وأيضًا المسار العام والتي تتطلب مهارات عالية جدًا من الطلاب لا تنحصر في التحصيل الدراسي فقط.



وبين الحميدان أن الطالب إذا وجد نفسه بعد الصف الثاني ثانوي ونهاية السنة الثانية بأنه غير مناسب لمسار معين فإنه يُعطى فرصة ويستطيع من خلال منتج جديد اسمه "التجسير" تغيير تخصصه.