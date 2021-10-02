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بهجوم واسع .. الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة من الحوثيين في الجوف

كبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

حرر الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنه، اليوم (السبت)، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم حرروا مواقع ومساحات واسعة في اتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف، حررت خلاله مناطق واسعة في اتجاه البرش.

وبين المصدر أن جنود الجيش ألحقوا بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

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بهجوم واسع .. الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة من الحوثيين في الجوف
سبق

حرر الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنه، اليوم (السبت)، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم حرروا مواقع ومساحات واسعة في اتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف، حررت خلاله مناطق واسعة في اتجاه البرش.

وبين المصدر أن جنود الجيش ألحقوا بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
07:00 PM

بهجوم واسع .. الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة من الحوثيين في الجوف

كبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرر الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنه، اليوم (السبت)، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم حرروا مواقع ومساحات واسعة في اتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة ما تزال مستمرة حتى الآن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف، حررت خلاله مناطق واسعة في اتجاه البرش.

وبين المصدر أن جنود الجيش ألحقوا بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

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