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بيشة.. منظار ناجح لطفلة في شهرها الرابع تعاني من استسقاء بالمخ

أجراها فريق بمستشفى الملك عبدالله وحالتها كانت تستدعي تركيب صمام بالرأس

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إجراء عملية منظار لطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر كانت تعاني من استسقاء بالمخ؛ نتيجة إصابتها بحادث مروري قديم، ما كان يستدعي تركيب صمام بالرأس.

وعلى الرغم من أن نسبة نجاح هذه العملية نظرياً لا تتعدى 40% إلا أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية بالمنظار بفتحة لا تتجاوز 2.5 سم بعد أخذ الإذن من ذويها دون الحاجة لتركيب صمام، وتكللت العملية بالنجاح بحمد الله.

بيشة فريق طبي مستشفى الملك عبدالله ببيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. منظار ناجح لطفلة في شهرها الرابع تعاني من استسقاء بالمخ
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إجراء عملية منظار لطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر كانت تعاني من استسقاء بالمخ؛ نتيجة إصابتها بحادث مروري قديم، ما كان يستدعي تركيب صمام بالرأس.

وعلى الرغم من أن نسبة نجاح هذه العملية نظرياً لا تتعدى 40% إلا أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية بالمنظار بفتحة لا تتجاوز 2.5 سم بعد أخذ الإذن من ذويها دون الحاجة لتركيب صمام، وتكللت العملية بالنجاح بحمد الله.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:42 PM

بيشة.. منظار ناجح لطفلة في شهرها الرابع تعاني من استسقاء بالمخ

أجراها فريق بمستشفى الملك عبدالله وحالتها كانت تستدعي تركيب صمام بالرأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إجراء عملية منظار لطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر كانت تعاني من استسقاء بالمخ؛ نتيجة إصابتها بحادث مروري قديم، ما كان يستدعي تركيب صمام بالرأس.

وعلى الرغم من أن نسبة نجاح هذه العملية نظرياً لا تتعدى 40% إلا أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية بالمنظار بفتحة لا تتجاوز 2.5 سم بعد أخذ الإذن من ذويها دون الحاجة لتركيب صمام، وتكللت العملية بالنجاح بحمد الله.

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