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"الحج" تعكف على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات

بمنظومة تعتمد على التقنيات الحديثة وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.


وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

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"الحج" تعكف على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.


وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
07:29 PM

"الحج" تعكف على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات

بمنظومة تعتمد على التقنيات الحديثة وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,436

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.


وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

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