"الحج" تعكف على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات

بمنظومة تعتمد على التقنيات الحديثة وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.



وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.