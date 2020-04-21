وفاة الشاعر "علي بن بلال"‎

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، الشاعر المعروف "علي بن بلال"، بعد معاناته من وعكة صحية تعرض لها، وأُدخِل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.

وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد وللزميل بندر آل فطيح؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.