وفاة الشاعر "علي بن بلال"
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، الشاعر المعروف "علي بن بلال"، بعد معاناته من وعكة صحية تعرض لها، وأُدخِل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.
وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد وللزميل بندر آل فطيح؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفاة الشاعر "علي بن بلال"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-21
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، الشاعر المعروف "علي بن بلال"، بعد معاناته من وعكة صحية تعرض لها، وأُدخِل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.
وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد وللزميل بندر آل فطيح؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:09 AM
وفاة الشاعر "علي بن بلال"
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، الشاعر المعروف "علي بن بلال"، بعد معاناته من وعكة صحية تعرض لها، وأُدخِل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.
وتتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد وللزميل بندر آل فطيح؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.