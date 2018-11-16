النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

مقاتلات "إف-١٥" تغادر قاعدة الظفرة من دولة الإمارات

بهدف الرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين

غادرت الطائرات المشاركة في التمرين المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قاعدة الظفرة، والمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي "2018" مع الدول الشقيقة والصديقة من نوع "F-15" الدفاعية للقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في وداع الطائرات المقاتلة والأطقم الجوية والفنية، الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الإمارات، العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، وقائد التمرين المقدم الطيار الركن حسين بن محمد الشهراني.

وتم تنظيم هذه التمارين المشتركة؛ بهدف الرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين، وتوحيد المفاهيم الخاصة بقواعد الاشتباك، وقياس مستوى الاستعداد القتالي.

وقال الملحق العسكري السعودي بدولة الإمارات الشقيقة: القوات المسلحة السعودية -والممثلة في القوات الجوية- أثبتت للدول المشاركة الشقيقة والصديقة، أن الأطقم الجوية السعودية المشاركة بالطائرات المقاتلة "إف-١٥" الدفاعية، لديها الكفاءة والمهارة والاحترافية القتالية، التي أثبتت في مركز الحرب الجوي الصاروخي.

ومن مميزات هذه التمارين، أنها تصقل المقاتل السعودي؛ حيث يتم تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، واكتساب الخبرات والمهارات القتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقاتلات "إف-١٥" تغادر قاعدة الظفرة من دولة الإمارات
سبق

غادرت الطائرات المشاركة في التمرين المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قاعدة الظفرة، والمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي "2018" مع الدول الشقيقة والصديقة من نوع "F-15" الدفاعية للقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في وداع الطائرات المقاتلة والأطقم الجوية والفنية، الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الإمارات، العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، وقائد التمرين المقدم الطيار الركن حسين بن محمد الشهراني.

وتم تنظيم هذه التمارين المشتركة؛ بهدف الرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين، وتوحيد المفاهيم الخاصة بقواعد الاشتباك، وقياس مستوى الاستعداد القتالي.

وقال الملحق العسكري السعودي بدولة الإمارات الشقيقة: القوات المسلحة السعودية -والممثلة في القوات الجوية- أثبتت للدول المشاركة الشقيقة والصديقة، أن الأطقم الجوية السعودية المشاركة بالطائرات المقاتلة "إف-١٥" الدفاعية، لديها الكفاءة والمهارة والاحترافية القتالية، التي أثبتت في مركز الحرب الجوي الصاروخي.

ومن مميزات هذه التمارين، أنها تصقل المقاتل السعودي؛ حيث يتم تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، واكتساب الخبرات والمهارات القتالية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
02:25 PM

مقاتلات "إف-١٥" تغادر قاعدة الظفرة من دولة الإمارات

بهدف الرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
11,762

غادرت الطائرات المشاركة في التمرين المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قاعدة الظفرة، والمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي "2018" مع الدول الشقيقة والصديقة من نوع "F-15" الدفاعية للقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في وداع الطائرات المقاتلة والأطقم الجوية والفنية، الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الإمارات، العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، وقائد التمرين المقدم الطيار الركن حسين بن محمد الشهراني.

وتم تنظيم هذه التمارين المشتركة؛ بهدف الرفع من الجاهزية القتالية والعملياتية للطيارين، وتوحيد المفاهيم الخاصة بقواعد الاشتباك، وقياس مستوى الاستعداد القتالي.

وقال الملحق العسكري السعودي بدولة الإمارات الشقيقة: القوات المسلحة السعودية -والممثلة في القوات الجوية- أثبتت للدول المشاركة الشقيقة والصديقة، أن الأطقم الجوية السعودية المشاركة بالطائرات المقاتلة "إف-١٥" الدفاعية، لديها الكفاءة والمهارة والاحترافية القتالية، التي أثبتت في مركز الحرب الجوي الصاروخي.

ومن مميزات هذه التمارين، أنها تصقل المقاتل السعودي؛ حيث يتم تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، واكتساب الخبرات والمهارات القتالية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,585
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,878
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,470
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,456

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة