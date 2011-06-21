زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر كيرماديك في نيوزيلندا.

وتفصيلاً، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.