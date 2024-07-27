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سكان ضفتي الطريق الدولي بجازان: أوقفوا النزيف بوضع الجسور

مناشدات بإقامتها في طريق المطار الجديد ومنعطف قوز الجعافرة

جدد حادث مروري مؤخرًا راح ضحيته أربعة أشقاء، مناشدات سكان القرى الواقعة بالقرب من المطار الجديد بمنطقة جازان على ضفتي الطريق الدولي الجديد، بزيادة عدد جسور الالتفاف، وتحديدًا في منعطف مركز قوز الجعافرة وقرية السبخة.
وتأتي المناشدات نظرًا للازدحام هناك وحاجة الناس لدوران آمن في طريق حيوي كالطريق الدولي، ويشير السكان إلى تكرار وقوع حوادث مرورية في تلك الفتحتين.

وقال عادل قميري من سكان قرية جريبة: لقد دفن فجر يوم الأربعاء،أربعة إخوة من أسرة واحدة من قرية جريبة على خلفية حادث مروري في إحدى التحويلتين على الطريق الدولي، ونطالب المسؤولين بالاهتمام بالطريق الذي يخدم الجميع وزيادة جميع وسائل السلامة.

وقال أحمد يعقوب عبده جعفري من سكان قرية العرضة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا: من الحزن أن تذهب أسرة كاملة بسبب تهور في القيادة أو غيره، ووزارة النقل لم تكلف نفسها بوضع كوبري على تقاطع الطريق الدولي مع طريق "القوز- صبيا".

وأضاف: لم يتم وضع كوبري بتقاطع الطريق الدولي مع طريق "السبخة- صبيا" المطار الجديد، مما تسبب في إزهاق أرواح كثيرة بسبب السرعة بجوار التقاطعين لأنهما عامل رئيس مع السرعة الحاصلة في إزهاق الأرواح، حيث إن الطريق الدولي سريع ويجب تنفيذ كباري بتلك التقاطعات المزدحمة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات الثلاثاء في الساعة ١٢:١٨ بلاغًا عن تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من مركز قوز الجعافرة.

وأضاف: على الفور، تم توجيه خمس فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود ثلاث حالات وفاة وحالة تعاني من توقف قلب وتنفس.

وأردف: عمل المسعفون على تقديم الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصوله إلى المستشفى بينما نقلت ثلاث حالات تتراوح إصاباتهم ما بين حرجة إلى متوسطة بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميع الحالات الناتجة عن الحادث تم نقلها إلى مستشفى صبيا العام ومستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج.

ودعت "سبق" مدير فرع النقل بجازان إلى الرد على الاستفسار حول مستقبل شكاوى الأهالي، وذلك منذ ثلاثة أيام، بلا نتيجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سكان ضفتي الطريق الدولي بجازان: أوقفوا النزيف بوضع الجسور
سبق

جدد حادث مروري مؤخرًا راح ضحيته أربعة أشقاء، مناشدات سكان القرى الواقعة بالقرب من المطار الجديد بمنطقة جازان على ضفتي الطريق الدولي الجديد، بزيادة عدد جسور الالتفاف، وتحديدًا في منعطف مركز قوز الجعافرة وقرية السبخة.
وتأتي المناشدات نظرًا للازدحام هناك وحاجة الناس لدوران آمن في طريق حيوي كالطريق الدولي، ويشير السكان إلى تكرار وقوع حوادث مرورية في تلك الفتحتين.

وقال عادل قميري من سكان قرية جريبة: لقد دفن فجر يوم الأربعاء،أربعة إخوة من أسرة واحدة من قرية جريبة على خلفية حادث مروري في إحدى التحويلتين على الطريق الدولي، ونطالب المسؤولين بالاهتمام بالطريق الذي يخدم الجميع وزيادة جميع وسائل السلامة.

وقال أحمد يعقوب عبده جعفري من سكان قرية العرضة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا: من الحزن أن تذهب أسرة كاملة بسبب تهور في القيادة أو غيره، ووزارة النقل لم تكلف نفسها بوضع كوبري على تقاطع الطريق الدولي مع طريق "القوز- صبيا".

وأضاف: لم يتم وضع كوبري بتقاطع الطريق الدولي مع طريق "السبخة- صبيا" المطار الجديد، مما تسبب في إزهاق أرواح كثيرة بسبب السرعة بجوار التقاطعين لأنهما عامل رئيس مع السرعة الحاصلة في إزهاق الأرواح، حيث إن الطريق الدولي سريع ويجب تنفيذ كباري بتلك التقاطعات المزدحمة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات الثلاثاء في الساعة ١٢:١٨ بلاغًا عن تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من مركز قوز الجعافرة.

وأضاف: على الفور، تم توجيه خمس فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود ثلاث حالات وفاة وحالة تعاني من توقف قلب وتنفس.

وأردف: عمل المسعفون على تقديم الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصوله إلى المستشفى بينما نقلت ثلاث حالات تتراوح إصاباتهم ما بين حرجة إلى متوسطة بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميع الحالات الناتجة عن الحادث تم نقلها إلى مستشفى صبيا العام ومستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج.

ودعت "سبق" مدير فرع النقل بجازان إلى الرد على الاستفسار حول مستقبل شكاوى الأهالي، وذلك منذ ثلاثة أيام، بلا نتيجة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
02:32 PM

سكان ضفتي الطريق الدولي بجازان: أوقفوا النزيف بوضع الجسور

مناشدات بإقامتها في طريق المطار الجديد ومنعطف قوز الجعافرة

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محمد المواسي - جازان
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2,307

جدد حادث مروري مؤخرًا راح ضحيته أربعة أشقاء، مناشدات سكان القرى الواقعة بالقرب من المطار الجديد بمنطقة جازان على ضفتي الطريق الدولي الجديد، بزيادة عدد جسور الالتفاف، وتحديدًا في منعطف مركز قوز الجعافرة وقرية السبخة.
وتأتي المناشدات نظرًا للازدحام هناك وحاجة الناس لدوران آمن في طريق حيوي كالطريق الدولي، ويشير السكان إلى تكرار وقوع حوادث مرورية في تلك الفتحتين.

وقال عادل قميري من سكان قرية جريبة: لقد دفن فجر يوم الأربعاء،أربعة إخوة من أسرة واحدة من قرية جريبة على خلفية حادث مروري في إحدى التحويلتين على الطريق الدولي، ونطالب المسؤولين بالاهتمام بالطريق الذي يخدم الجميع وزيادة جميع وسائل السلامة.

وقال أحمد يعقوب عبده جعفري من سكان قرية العرضة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا: من الحزن أن تذهب أسرة كاملة بسبب تهور في القيادة أو غيره، ووزارة النقل لم تكلف نفسها بوضع كوبري على تقاطع الطريق الدولي مع طريق "القوز- صبيا".

وأضاف: لم يتم وضع كوبري بتقاطع الطريق الدولي مع طريق "السبخة- صبيا" المطار الجديد، مما تسبب في إزهاق أرواح كثيرة بسبب السرعة بجوار التقاطعين لأنهما عامل رئيس مع السرعة الحاصلة في إزهاق الأرواح، حيث إن الطريق الدولي سريع ويجب تنفيذ كباري بتلك التقاطعات المزدحمة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات الثلاثاء في الساعة ١٢:١٨ بلاغًا عن تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من مركز قوز الجعافرة.

وأضاف: على الفور، تم توجيه خمس فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود ثلاث حالات وفاة وحالة تعاني من توقف قلب وتنفس.

وأردف: عمل المسعفون على تقديم الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصوله إلى المستشفى بينما نقلت ثلاث حالات تتراوح إصاباتهم ما بين حرجة إلى متوسطة بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميع الحالات الناتجة عن الحادث تم نقلها إلى مستشفى صبيا العام ومستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج.

ودعت "سبق" مدير فرع النقل بجازان إلى الرد على الاستفسار حول مستقبل شكاوى الأهالي، وذلك منذ ثلاثة أيام، بلا نتيجة.

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