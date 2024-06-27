"كفاءة" يوصي باختيار الحجم المناسب لغسالة الملابس

لضمان تشغيلها والاستفادة منها بشكل موفر للطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.



وتضمنت النصائح: شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).



كما شملت التوصيات الصادرة عن المركز: "الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس".