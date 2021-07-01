النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تراجع الأسابيع العشرة.. إصابات "كورونا" ترتفع مجددًا في أوروبا

الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من خطر اندلاع موجة جديدة

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية.

وحذّر -وفق وكالة "فرانس برس"- من خطر اندلاع موجة وبائية جديدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تراجع الأسابيع العشرة.. إصابات "كورونا" ترتفع مجددًا في أوروبا
سبق

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية.

وحذّر -وفق وكالة "فرانس برس"- من خطر اندلاع موجة وبائية جديدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
01:18 PM

بعد تراجع الأسابيع العشرة.. إصابات "كورونا" ترتفع مجددًا في أوروبا

الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من خطر اندلاع موجة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
701

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية.

وحذّر -وفق وكالة "فرانس برس"- من خطر اندلاع موجة وبائية جديدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة