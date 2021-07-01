بعد تراجع الأسابيع العشرة.. إصابات "كورونا" ترتفع مجددًا في أوروبا

الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من خطر اندلاع موجة جديدة

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية.

وحذّر -وفق وكالة "فرانس برس"- من خطر اندلاع موجة وبائية جديدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".