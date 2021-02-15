بالصور.. القوات السعودية تواصل تدريباتها بالتمرين الخليجي التعبوي المشترك

واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.
وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.
واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.
وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.
القوات الأمنية السعودية التمرين التعبوي الخليجي المشترك
واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.
وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.
واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.
وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.