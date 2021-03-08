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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج

ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة لتقوية بنى منظومتها التحتية

تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من ألفي عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.

وقالت الشركة: المشروع تبلغ تكلفته أكثر من تسعة ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مع مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج
سبق

تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من ألفي عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.

وقالت الشركة: المشروع تبلغ تكلفته أكثر من تسعة ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مع مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:05 PM

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج

ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة لتقوية بنى منظومتها التحتية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من ألفي عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.

وقالت الشركة: المشروع تبلغ تكلفته أكثر من تسعة ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مع مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

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