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استهدفت 3 قرى.. غارة روسية تقتل 7 مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال

تسببت في إصابة 31 بجروح

قُتل اليوم (الاثنين) سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيَّن المرصد أن الغارات الروسية استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة أطفال.

وأضاف بأن الغارات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 31 شخصًا بجروح.

وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعدت منذ ديسمبر (كانون الأول) عملياتها في المنطقة، وتحديدًا في ريف إدلب الجنوبي؛ ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق الشمال الأكثر أمنًا، وفق الأمم المتحدة.

وبعد أسابيع من القصف العنيف أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكدته تركيا لاحقًا.

طائرات حربية روسية سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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استهدفت 3 قرى.. غارة روسية تقتل 7 مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال
سبق

قُتل اليوم (الاثنين) سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيَّن المرصد أن الغارات الروسية استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة أطفال.

وأضاف بأن الغارات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 31 شخصًا بجروح.

وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعدت منذ ديسمبر (كانون الأول) عملياتها في المنطقة، وتحديدًا في ريف إدلب الجنوبي؛ ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق الشمال الأكثر أمنًا، وفق الأمم المتحدة.

وبعد أسابيع من القصف العنيف أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكدته تركيا لاحقًا.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:47 PM

استهدفت 3 قرى.. غارة روسية تقتل 7 مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال

تسببت في إصابة 31 بجروح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل اليوم (الاثنين) سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيَّن المرصد أن الغارات الروسية استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة أطفال.

وأضاف بأن الغارات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 31 شخصًا بجروح.

وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعدت منذ ديسمبر (كانون الأول) عملياتها في المنطقة، وتحديدًا في ريف إدلب الجنوبي؛ ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق الشمال الأكثر أمنًا، وفق الأمم المتحدة.

وبعد أسابيع من القصف العنيف أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكدته تركيا لاحقًا.

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