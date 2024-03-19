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"يمام الخير" التطوعي يطلق مبادرة إلكترونية للتوعية من كورونا

تحت شعار توعيتكم_أمانتنا

أطلق فريق "يمام الخير" التطوعي في جميع فروعه في المملكة، بقيادة المستشارة حصة الشهري؛ مبادرة توعوية إلكترونية عن بُعد.

ويعد "يمام الخير" أول فريق تطوعي بالمملكة العربية السعودية يُفعل المبادرة الإلكترونية، تحت شعار (توعيتكم_أمانتنا)، لأفراد المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بفيروس كورونا، عبر مشاركة المتطوعين والمتطوعات من فريق "يمام الخير" التطوعي.

يأتي ذلك من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية؛ من خلال أعمال وتصاميم وصور أو فيديوهات أو تصاميم إنفوجرافيك توعوية عن الفيروس، أو مشاركة بمعلومات طبية موثوقة من وزارة الصحة.

وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، ولاقت تفاعلاً وحماسًا كبيرًا من جميع المتطوعين والمتطوعات. كما تدعم هذه المبادرة مواهب المتطوعين والمتطوعات، وتتيح فرصة للتطوع لمن هم في المجال الصحي والمصممين من أعضاء الفريق.

وقالت قائدة الفريق حصة الشهري: إن "هذه الجهود تجاه الوطن هو أقل ما نقدمه لخدمة وطننا الغالي.

وأضافت: يحصل المتطوعون على شهادة تطوعية على جهودهم المبذولة في خدمة الدين والوطن والمجتمع؛ من خلال منشوراتهم التوعوية، مقدمةً شكرها لجميع أعضاء الفريق المشاركين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"يمام الخير" التطوعي يطلق مبادرة إلكترونية للتوعية من كورونا
سبق

أطلق فريق "يمام الخير" التطوعي في جميع فروعه في المملكة، بقيادة المستشارة حصة الشهري؛ مبادرة توعوية إلكترونية عن بُعد.

ويعد "يمام الخير" أول فريق تطوعي بالمملكة العربية السعودية يُفعل المبادرة الإلكترونية، تحت شعار (توعيتكم_أمانتنا)، لأفراد المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بفيروس كورونا، عبر مشاركة المتطوعين والمتطوعات من فريق "يمام الخير" التطوعي.

يأتي ذلك من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية؛ من خلال أعمال وتصاميم وصور أو فيديوهات أو تصاميم إنفوجرافيك توعوية عن الفيروس، أو مشاركة بمعلومات طبية موثوقة من وزارة الصحة.

وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، ولاقت تفاعلاً وحماسًا كبيرًا من جميع المتطوعين والمتطوعات. كما تدعم هذه المبادرة مواهب المتطوعين والمتطوعات، وتتيح فرصة للتطوع لمن هم في المجال الصحي والمصممين من أعضاء الفريق.

وقالت قائدة الفريق حصة الشهري: إن "هذه الجهود تجاه الوطن هو أقل ما نقدمه لخدمة وطننا الغالي.

وأضافت: يحصل المتطوعون على شهادة تطوعية على جهودهم المبذولة في خدمة الدين والوطن والمجتمع؛ من خلال منشوراتهم التوعوية، مقدمةً شكرها لجميع أعضاء الفريق المشاركين.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:48 PM

"يمام الخير" التطوعي يطلق مبادرة إلكترونية للتوعية من كورونا

تحت شعار توعيتكم_أمانتنا

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أطلق فريق "يمام الخير" التطوعي في جميع فروعه في المملكة، بقيادة المستشارة حصة الشهري؛ مبادرة توعوية إلكترونية عن بُعد.

ويعد "يمام الخير" أول فريق تطوعي بالمملكة العربية السعودية يُفعل المبادرة الإلكترونية، تحت شعار (توعيتكم_أمانتنا)، لأفراد المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بفيروس كورونا، عبر مشاركة المتطوعين والمتطوعات من فريق "يمام الخير" التطوعي.

يأتي ذلك من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية؛ من خلال أعمال وتصاميم وصور أو فيديوهات أو تصاميم إنفوجرافيك توعوية عن الفيروس، أو مشاركة بمعلومات طبية موثوقة من وزارة الصحة.

وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، ولاقت تفاعلاً وحماسًا كبيرًا من جميع المتطوعين والمتطوعات. كما تدعم هذه المبادرة مواهب المتطوعين والمتطوعات، وتتيح فرصة للتطوع لمن هم في المجال الصحي والمصممين من أعضاء الفريق.

وقالت قائدة الفريق حصة الشهري: إن "هذه الجهود تجاه الوطن هو أقل ما نقدمه لخدمة وطننا الغالي.

وأضافت: يحصل المتطوعون على شهادة تطوعية على جهودهم المبذولة في خدمة الدين والوطن والمجتمع؛ من خلال منشوراتهم التوعوية، مقدمةً شكرها لجميع أعضاء الفريق المشاركين.

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