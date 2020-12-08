النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النادر" يشعل منافسات المجاهيم ويخطف الأول في بريق المؤسس

المهرجان شهد إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا

خطفت منقية رجل الأعمال فرحان النادر المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم .
وأعلنت لجنة التحكيم النهائية قبل قليل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم
وجاء في المركز الأول فرحان بن محمد النادر الودعاني الدوسري، الذي شهد رجوعه هذا العام لمنافسات المهرجان إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا ساهم في رفع سعر الإبل المجاهيم، حيث أبرم هذا العام لأجل خطف الأول صفقات مليونية في شراء فرديات المجاهيم قدرت بأكثر من 50 مليونًا .

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النادر" يشعل منافسات المجاهيم ويخطف الأول في بريق المؤسس
سبق

خطفت منقية رجل الأعمال فرحان النادر المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم .
وأعلنت لجنة التحكيم النهائية قبل قليل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم
وجاء في المركز الأول فرحان بن محمد النادر الودعاني الدوسري، الذي شهد رجوعه هذا العام لمنافسات المهرجان إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا ساهم في رفع سعر الإبل المجاهيم، حيث أبرم هذا العام لأجل خطف الأول صفقات مليونية في شراء فرديات المجاهيم قدرت بأكثر من 50 مليونًا .

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:39 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:04 PM

"النادر" يشعل منافسات المجاهيم ويخطف الأول في بريق المؤسس

المهرجان شهد إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
860

خطفت منقية رجل الأعمال فرحان النادر المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم .
وأعلنت لجنة التحكيم النهائية قبل قليل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم
وجاء في المركز الأول فرحان بن محمد النادر الودعاني الدوسري، الذي شهد رجوعه هذا العام لمنافسات المهرجان إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا ساهم في رفع سعر الإبل المجاهيم، حيث أبرم هذا العام لأجل خطف الأول صفقات مليونية في شراء فرديات المجاهيم قدرت بأكثر من 50 مليونًا .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة