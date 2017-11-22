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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية

نفّذت 438 جولة رقابية وضبطت 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- 438 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، ضمن نطاقها الإشرافي، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن مصادرة وإتلاف نحو 200 كيلوجرام من اللحوم؛ لسوء النقل والتخزين، وضبط أربعة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافة إلى إغلاق ست منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية طنيْن من المعلبات والخضروات المتنوعة، وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم، بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، ومصادرة طن واحد من الخضروات المعروضة للبيع وإتلافها فورًا.

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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- 438 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، ضمن نطاقها الإشرافي، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن مصادرة وإتلاف نحو 200 كيلوجرام من اللحوم؛ لسوء النقل والتخزين، وضبط أربعة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافة إلى إغلاق ست منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية طنيْن من المعلبات والخضروات المتنوعة، وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم، بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، ومصادرة طن واحد من الخضروات المعروضة للبيع وإتلافها فورًا.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:06 PM

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية

نفّذت 438 جولة رقابية وضبطت 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- 438 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، ضمن نطاقها الإشرافي، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن مصادرة وإتلاف نحو 200 كيلوجرام من اللحوم؛ لسوء النقل والتخزين، وضبط أربعة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافة إلى إغلاق ست منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية طنيْن من المعلبات والخضروات المتنوعة، وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم، بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، ومصادرة طن واحد من الخضروات المعروضة للبيع وإتلافها فورًا.

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