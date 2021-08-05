"الجبير" يستقبل سفير كوريا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.