"الجبير" يستقبل سفير كوريا لدى المملكة
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
"الجبير" يستقبل سفير كوريا لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-05
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:08 PM
"الجبير" يستقبل سفير كوريا لدى المملكة
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.