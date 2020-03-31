شاهد كيف أنقذ "المدني" شخصًا حاول الانتحار بجدة.. ماذا بعد 12 مترًا؟!

عن اعتلائه لوحة إعلانية بحي الأندلس كان البلاغ وسرعان ما كان التحرك

نجحت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة جدة، في إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها ١٢ مترًا بحي الأندلس، مساء أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (23:58) من مساء أمس الاثنين، عن محاولة انتحار شخص بأعلى لوحة إعلانية بحي الأندلس.

وعلى الفور جرى تحريك فِرَق الإنقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع، وعند وصول الفِرَق اتضح أن شخص يقف في أعلى لوحة إعلانية بارتفاع (12م)؛ حيث تم التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بتهدئته بالتزامن مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزاله من قِبَل فِرَق الإنقاذ وهو بصحة جيدة؛ حيث تَبَيّن أنه إفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتم تسليمه للدوريات الأمنية في الموقع.