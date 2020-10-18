الحرس الوطني: تكريم جندي تمكّن من ضبط عملية فساد مالي

كرمه قائد الشرطة العسكرية المكلف بالرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم، عن تكريم جندي أول تمكّن من ضبط عملية فساد مالي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": كرّم قائد الشرطة العسكرية بالرياض المكلف اللواء محمد السبيعي، الجندي أول متعب البقمي من منسوبي الشرطة العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني لتمكنه من ضبط عملية فساد مالي.