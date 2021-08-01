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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم": اتفقنا مع "الصحة" على حصول الطلاب والمدرسين على جرعتَي لقاح

أكّدت توفير جميع الممكنات لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي

أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممّن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على جرعتيْن من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيداً على الشراكة والتكامل بين وزارتَي التعليم والصحة استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، مشددة على أهمية سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 2021/8/29، حيث إن أقل مدة بين الجرعتيْن هي ثلاثة أسابيع.

وقالت "التعليم" في وقت مبكر اليوم: ستقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات وإتاحة المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم وتوفير جميع الممكنات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

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"التعليم": اتفقنا مع "الصحة" على حصول الطلاب والمدرسين على جرعتَي لقاح
سبق

أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممّن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على جرعتيْن من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيداً على الشراكة والتكامل بين وزارتَي التعليم والصحة استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، مشددة على أهمية سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 2021/8/29، حيث إن أقل مدة بين الجرعتيْن هي ثلاثة أسابيع.

وقالت "التعليم" في وقت مبكر اليوم: ستقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات وإتاحة المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم وتوفير جميع الممكنات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:17 AM

"التعليم": اتفقنا مع "الصحة" على حصول الطلاب والمدرسين على جرعتَي لقاح

أكّدت توفير جميع الممكنات لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممّن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على جرعتيْن من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيداً على الشراكة والتكامل بين وزارتَي التعليم والصحة استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، مشددة على أهمية سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 2021/8/29، حيث إن أقل مدة بين الجرعتيْن هي ثلاثة أسابيع.

وقالت "التعليم" في وقت مبكر اليوم: ستقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات وإتاحة المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم وتوفير جميع الممكنات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

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