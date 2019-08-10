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الشؤون الدينية للقوات المسلحة تقدم برامج دعوية وإرشادية لحجاج بيت الله الحرام

استضافتهم بمخيمات وزارة الدفاع المجهزة والتي تضمن أداء نسكهم بسهولة ويُسر

تستضيف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة في موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٠هـ حجاج بيت الله الحرام من منسوبي وزارة الدفاع ومن الحجاج المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك باستضافتهم في مخيمات وزارة الدفاع والتي تم تجهيزها بالكامل بكل وسائل الراحة التي تضمن للحجاج أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كما ستنفذ إدارة الشؤون الدينية عديد البرامج والخدمات والأنشطة الموجهة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بهدف تثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول نسك الحج، والإجابة عن أسئلة الحجاج.

يُذكر أن الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة تقوم بالعديد من المهام المتعلقة بتقديم التوعية الإسلامية للحجاج من منسوبي القوات المسلحة وضيوف بيت الله الحرام، وكذلك الإشراف على المخيمات التابعة لوزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، وتنفذ عددًا من الفعاليات كإقامة المحاضرات الدينية وتقديم الكلمات التوجيهية والإجابة عن الأسئلة بهذه المخيمات تحت إشراف نخبة من ضباط التوعية الإسلامية بالإدارة, مع الاستعانة بطلبة العلم وكبار العلماء من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفادة منهم فيما يخص الإفتاء والقيام بمهمة التوعية والإرشاد للحجيج من منسوبي القوات المسلحة.

وسخرت الإدارة العامة للشؤون الدينية كل إمكاناتها لخدمة الحجاج، وتم تفعيل التقنية الحديثة في التوعية، وذلك عبر استخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، للقيام بمهامها الدعوية والإرشادية والتوعوية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وتُسهم الإدارة بتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لحجاج أسر الشهداء من منسوبي القوات المسلحة وحجاج من قوات التحالف من مختلف الجنسيات المشاركة في عمليتي الحزم وإعادة الأمل التي تمت استضافتهم من قِبل وزارة الدفاع، مفيدًا بأن دور الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية والإرشادية بعددٍ من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الوزارة من أسر قوات التحالف.

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الشؤون الدينية للقوات المسلحة تقدم برامج دعوية وإرشادية لحجاج بيت الله الحرام
سبق

تستضيف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة في موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٠هـ حجاج بيت الله الحرام من منسوبي وزارة الدفاع ومن الحجاج المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك باستضافتهم في مخيمات وزارة الدفاع والتي تم تجهيزها بالكامل بكل وسائل الراحة التي تضمن للحجاج أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كما ستنفذ إدارة الشؤون الدينية عديد البرامج والخدمات والأنشطة الموجهة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بهدف تثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول نسك الحج، والإجابة عن أسئلة الحجاج.

يُذكر أن الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة تقوم بالعديد من المهام المتعلقة بتقديم التوعية الإسلامية للحجاج من منسوبي القوات المسلحة وضيوف بيت الله الحرام، وكذلك الإشراف على المخيمات التابعة لوزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، وتنفذ عددًا من الفعاليات كإقامة المحاضرات الدينية وتقديم الكلمات التوجيهية والإجابة عن الأسئلة بهذه المخيمات تحت إشراف نخبة من ضباط التوعية الإسلامية بالإدارة, مع الاستعانة بطلبة العلم وكبار العلماء من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفادة منهم فيما يخص الإفتاء والقيام بمهمة التوعية والإرشاد للحجيج من منسوبي القوات المسلحة.

وسخرت الإدارة العامة للشؤون الدينية كل إمكاناتها لخدمة الحجاج، وتم تفعيل التقنية الحديثة في التوعية، وذلك عبر استخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، للقيام بمهامها الدعوية والإرشادية والتوعوية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وتُسهم الإدارة بتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لحجاج أسر الشهداء من منسوبي القوات المسلحة وحجاج من قوات التحالف من مختلف الجنسيات المشاركة في عمليتي الحزم وإعادة الأمل التي تمت استضافتهم من قِبل وزارة الدفاع، مفيدًا بأن دور الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية والإرشادية بعددٍ من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الوزارة من أسر قوات التحالف.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:41 PM

الشؤون الدينية للقوات المسلحة تقدم برامج دعوية وإرشادية لحجاج بيت الله الحرام

استضافتهم بمخيمات وزارة الدفاع المجهزة والتي تضمن أداء نسكهم بسهولة ويُسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة في موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٠هـ حجاج بيت الله الحرام من منسوبي وزارة الدفاع ومن الحجاج المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك باستضافتهم في مخيمات وزارة الدفاع والتي تم تجهيزها بالكامل بكل وسائل الراحة التي تضمن للحجاج أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كما ستنفذ إدارة الشؤون الدينية عديد البرامج والخدمات والأنشطة الموجهة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بهدف تثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول نسك الحج، والإجابة عن أسئلة الحجاج.

يُذكر أن الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة تقوم بالعديد من المهام المتعلقة بتقديم التوعية الإسلامية للحجاج من منسوبي القوات المسلحة وضيوف بيت الله الحرام، وكذلك الإشراف على المخيمات التابعة لوزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، وتنفذ عددًا من الفعاليات كإقامة المحاضرات الدينية وتقديم الكلمات التوجيهية والإجابة عن الأسئلة بهذه المخيمات تحت إشراف نخبة من ضباط التوعية الإسلامية بالإدارة, مع الاستعانة بطلبة العلم وكبار العلماء من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفادة منهم فيما يخص الإفتاء والقيام بمهمة التوعية والإرشاد للحجيج من منسوبي القوات المسلحة.

وسخرت الإدارة العامة للشؤون الدينية كل إمكاناتها لخدمة الحجاج، وتم تفعيل التقنية الحديثة في التوعية، وذلك عبر استخدام مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، للقيام بمهامها الدعوية والإرشادية والتوعوية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وتُسهم الإدارة بتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لحجاج أسر الشهداء من منسوبي القوات المسلحة وحجاج من قوات التحالف من مختلف الجنسيات المشاركة في عمليتي الحزم وإعادة الأمل التي تمت استضافتهم من قِبل وزارة الدفاع، مفيدًا بأن دور الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية والإرشادية بعددٍ من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الوزارة من أسر قوات التحالف.

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