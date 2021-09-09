النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل

يشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتراضياً يومي 13 و14 أكتوبر 2021م , انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل‏ BUILDING BACK BETTER، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس المخاطر.

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور؛ أبرزها "الحد من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة "COVID-19"، إضافة إلى عقد خمس ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل
سبق

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتراضياً يومي 13 و14 أكتوبر 2021م , انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل‏ BUILDING BACK BETTER، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس المخاطر.

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور؛ أبرزها "الحد من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة "COVID-19"، إضافة إلى عقد خمس ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:03 PM

برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل

يشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
202

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتراضياً يومي 13 و14 أكتوبر 2021م , انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل‏ BUILDING BACK BETTER، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس المخاطر.

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور؛ أبرزها "الحد من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة "COVID-19"، إضافة إلى عقد خمس ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة