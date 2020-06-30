النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح

أسقط الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر" أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب.

ونشر المركز مقطع فيديو لحطام الطائرة المسيَّرة، أظهر أنها هجومية ومفخخة.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي
سبق

أسقط الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر" أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب.

ونشر المركز مقطع فيديو لحطام الطائرة المسيَّرة، أظهر أنها هجومية ومفخخة.


29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:17 PM

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,693

أسقط الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر" أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب.

ونشر المركز مقطع فيديو لحطام الطائرة المسيَّرة، أظهر أنها هجومية ومفخخة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة