فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 109 حالات

إضافة لـ12 إصابة في القدس المحتلة وُضعوا قيد الحجر

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان فجر اليوم الاثنين، عن إصابة شاب من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة، بفيروس كورونا، ومن عائلة أعلنت إصابة عدد منها أمس الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وُضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم.