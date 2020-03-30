فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 109 حالات
إضافة لـ12 إصابة في القدس المحتلة وُضعوا قيد الحجر
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان فجر اليوم الاثنين، عن إصابة شاب من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة، بفيروس كورونا، ومن عائلة أعلنت إصابة عدد منها أمس الأحد.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وُضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم.
فيروس كورونا الجديد
فلسطين
فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 109 حالات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-30
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان فجر اليوم الاثنين، عن إصابة شاب من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة، بفيروس كورونا، ومن عائلة أعلنت إصابة عدد منها أمس الأحد.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وُضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:59 AM
فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 109 حالات
إضافة لـ12 إصابة في القدس المحتلة وُضعوا قيد الحجر
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان فجر اليوم الاثنين، عن إصابة شاب من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة، بفيروس كورونا، ومن عائلة أعلنت إصابة عدد منها أمس الأحد.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وُضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم.