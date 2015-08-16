"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد
مباشرتهم بمدارسهم يوم الأحد المقبل
اعتمد مدير تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.
ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.
"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-15
اعتمد مدير تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.
ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:31 PM
"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد
مباشرتهم بمدارسهم يوم الأحد المقبل
اعتمد مدير تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.
ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.