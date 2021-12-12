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خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.. غداً

عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا

دعا خادم الحرمين الشريفين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً الإثنين.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

تأسياً بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الإثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي لكل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهاراً للافتقار إلى الله -جل وعلا-، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله -جلت قدرته- أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.. غداً
سبق

دعا خادم الحرمين الشريفين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً الإثنين.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

تأسياً بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الإثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي لكل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهاراً للافتقار إلى الله -جل وعلا-، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله -جلت قدرته- أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:41 PM

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.. غداً

عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا خادم الحرمين الشريفين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً الإثنين.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

تأسياً بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الإثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي لكل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهاراً للافتقار إلى الله -جل وعلا-، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله -جلت قدرته- أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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