مدني الرياض يخمد حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي النسيم

نجح الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم، بسبب تماس كهربائي.
وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه بتويتر، إن الحريق نتجت عنه إصابة امرأة تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
نجح الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم، بسبب تماس كهربائي.
وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه بتويتر، إن الحريق نتجت عنه إصابة امرأة تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
نجح الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم، بسبب تماس كهربائي.
وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه بتويتر، إن الحريق نتجت عنه إصابة امرأة تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
نجح الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بحي النسيم، بسبب تماس كهربائي.
وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه بتويتر، إن الحريق نتجت عنه إصابة امرأة تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.