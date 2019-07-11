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بعد سداد 200 ألف.. "تفريج كربة" تطلق آخر المشمولين بالأفلاج

الحملة نُفذت بالتعاون مع "تراحم" وساهمت في إطلاق 15 غارمًا

شهد اليوم إطلاق سراح آخر المشمولين بحملة "تفريج كربة" التي تبنّت تنفيذها في الأفلاج جمعية التنمية الأسرية، وذلك بعد سداد 200 ألف ريال.

وكانت جمعية التنمية الأسرية في الأفلاج، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وبالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"، قد نفذت حملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة.

وبلغ عدد من تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلًا قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج وكانوا مطالبين بتسديد مبالغ إجمالية 1.471.000 ريال.

وانهالت التبرعات بعد انطلاق الحملة، وتم الإفراج عن الغارمين على مجموعات وأفراد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سداد 200 ألف.. "تفريج كربة" تطلق آخر المشمولين بالأفلاج
سبق

شهد اليوم إطلاق سراح آخر المشمولين بحملة "تفريج كربة" التي تبنّت تنفيذها في الأفلاج جمعية التنمية الأسرية، وذلك بعد سداد 200 ألف ريال.

وكانت جمعية التنمية الأسرية في الأفلاج، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وبالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"، قد نفذت حملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة.

وبلغ عدد من تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلًا قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج وكانوا مطالبين بتسديد مبالغ إجمالية 1.471.000 ريال.

وانهالت التبرعات بعد انطلاق الحملة، وتم الإفراج عن الغارمين على مجموعات وأفراد.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
01:16 PM

بعد سداد 200 ألف.. "تفريج كربة" تطلق آخر المشمولين بالأفلاج

الحملة نُفذت بالتعاون مع "تراحم" وساهمت في إطلاق 15 غارمًا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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11,494

شهد اليوم إطلاق سراح آخر المشمولين بحملة "تفريج كربة" التي تبنّت تنفيذها في الأفلاج جمعية التنمية الأسرية، وذلك بعد سداد 200 ألف ريال.

وكانت جمعية التنمية الأسرية في الأفلاج، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وبالتعاون مع لجنة رعاية السجناء "تراحم"، قد نفذت حملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة.

وبلغ عدد من تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء "تراحم" 15 نزيلًا قابعين خلف أسوار سجن الأفلاج وكانوا مطالبين بتسديد مبالغ إجمالية 1.471.000 ريال.

وانهالت التبرعات بعد انطلاق الحملة، وتم الإفراج عن الغارمين على مجموعات وأفراد.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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