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"مهند شار" يحتفل بزواجه

احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض.

شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.


"سبق" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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"مهند شار" يحتفل بزواجه
سبق

احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض.

شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.


"سبق" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:37 PM

"مهند شار" يحتفل بزواجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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183

احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض.

شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.


"سبق" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,516
6.7 مليار دولار

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32,360
29 مليار ..

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