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"بر جعرانة" تكرّم الزميل "حميد"

كرمت جمعية البر الخيرية بالجعرانة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مراسل قنوات سعودي 24 الفضائية الزميل الإعلامي محمود حميد، نظير مساهمته الإعلامية في إبراز جهود الجمعية وأنشطتها المتنوعة المقدمة لسكان حي الجعرانة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الجمعية بحضور عدد من إعلاميي مكة المكرمة، بمختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وجرى تكريم الزميل الإعلامي "حميد" من مدير الجمعية، جزاء بن عايض الدهاسي.

ومن جهته أعرب الزميل محمود حميد عن بالغ شكره وتقديره لجمعية "البر" بجعرانة بهذه المناسبة.

ونوه إلى دور الجمعية في خدمة المجتمع المكي، قائلًا: إن الإعلام رسالة وأمانة، فمن الواجب علينا كإعلاميين إبراز كل ما يخدم الوطن والمواطن بكل المجالات.

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"بر جعرانة" تكرّم الزميل "حميد"
سبق

كرمت جمعية البر الخيرية بالجعرانة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مراسل قنوات سعودي 24 الفضائية الزميل الإعلامي محمود حميد، نظير مساهمته الإعلامية في إبراز جهود الجمعية وأنشطتها المتنوعة المقدمة لسكان حي الجعرانة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الجمعية بحضور عدد من إعلاميي مكة المكرمة، بمختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وجرى تكريم الزميل الإعلامي "حميد" من مدير الجمعية، جزاء بن عايض الدهاسي.

ومن جهته أعرب الزميل محمود حميد عن بالغ شكره وتقديره لجمعية "البر" بجعرانة بهذه المناسبة.

ونوه إلى دور الجمعية في خدمة المجتمع المكي، قائلًا: إن الإعلام رسالة وأمانة، فمن الواجب علينا كإعلاميين إبراز كل ما يخدم الوطن والمواطن بكل المجالات.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:22 PM

"بر جعرانة" تكرّم الزميل "حميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرمت جمعية البر الخيرية بالجعرانة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مراسل قنوات سعودي 24 الفضائية الزميل الإعلامي محمود حميد، نظير مساهمته الإعلامية في إبراز جهود الجمعية وأنشطتها المتنوعة المقدمة لسكان حي الجعرانة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الجمعية بحضور عدد من إعلاميي مكة المكرمة، بمختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وجرى تكريم الزميل الإعلامي "حميد" من مدير الجمعية، جزاء بن عايض الدهاسي.

ومن جهته أعرب الزميل محمود حميد عن بالغ شكره وتقديره لجمعية "البر" بجعرانة بهذه المناسبة.

ونوه إلى دور الجمعية في خدمة المجتمع المكي، قائلًا: إن الإعلام رسالة وأمانة، فمن الواجب علينا كإعلاميين إبراز كل ما يخدم الوطن والمواطن بكل المجالات.

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