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أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً

مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والحرث، والعيدابي، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والحرث، والعيدابي، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
02:42 PM

أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الساعة الـ 7 مساءً

مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والحرث، والعيدابي، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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