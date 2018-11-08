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صحيفة "إيطالية" تحتفي بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم لنجم "الهلال"

احتفت صحيفة يورسبورت في نسختها الإيطالية بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق للاعب الهلال الحالي نواف العابد في يوم 7 نوفمبر عام 2009 ضد فريق الشعلة بعد مرور ثانيتين فقط من انطلاق المباراة عندما صوب الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة .
وتحدث الصحيفة عن اللاعب الذي قالت عنه إنه لم يرتد قميصاً سوى قميص الهلال، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم السعودية .
الصحيفة قالت إن اللاعب يمثل الهلال الذي سبق وأن ارتدى قميصه أحد أشرس الأجنحة في تاريخ اللعبة وهو البرازيلي ريفيلينو .
وتحدث عن اللاعب قائلة إنه شارك مع الهلال في 181 مباراة سجل 31 هدفاً، كما شارك مع المنتخب الوطني السعودي في 43 مباراة وسجل 8 أهداف، وأنه كان أحد هدافي المنتخبات في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 .

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صحيفة "إيطالية" تحتفي بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم لنجم "الهلال"
سبق

احتفت صحيفة يورسبورت في نسختها الإيطالية بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق للاعب الهلال الحالي نواف العابد في يوم 7 نوفمبر عام 2009 ضد فريق الشعلة بعد مرور ثانيتين فقط من انطلاق المباراة عندما صوب الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة .
وتحدث الصحيفة عن اللاعب الذي قالت عنه إنه لم يرتد قميصاً سوى قميص الهلال، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم السعودية .
الصحيفة قالت إن اللاعب يمثل الهلال الذي سبق وأن ارتدى قميصه أحد أشرس الأجنحة في تاريخ اللعبة وهو البرازيلي ريفيلينو .
وتحدث عن اللاعب قائلة إنه شارك مع الهلال في 181 مباراة سجل 31 هدفاً، كما شارك مع المنتخب الوطني السعودي في 43 مباراة وسجل 8 أهداف، وأنه كان أحد هدافي المنتخبات في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 .

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:06 PM

صحيفة "إيطالية" تحتفي بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم لنجم "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
21
4,650

احتفت صحيفة يورسبورت في نسختها الإيطالية بذكرى أسرع هدف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق للاعب الهلال الحالي نواف العابد في يوم 7 نوفمبر عام 2009 ضد فريق الشعلة بعد مرور ثانيتين فقط من انطلاق المباراة عندما صوب الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة .
وتحدث الصحيفة عن اللاعب الذي قالت عنه إنه لم يرتد قميصاً سوى قميص الهلال، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم السعودية .
الصحيفة قالت إن اللاعب يمثل الهلال الذي سبق وأن ارتدى قميصه أحد أشرس الأجنحة في تاريخ اللعبة وهو البرازيلي ريفيلينو .
وتحدث عن اللاعب قائلة إنه شارك مع الهلال في 181 مباراة سجل 31 هدفاً، كما شارك مع المنتخب الوطني السعودي في 43 مباراة وسجل 8 أهداف، وأنه كان أحد هدافي المنتخبات في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 .

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