حصل عضو فريق هايكنج تمنية بمنطقة عسير، الكابتن وليد بن صالح الدهمشي، على رخصة مرشد هايكنج من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
"الدهمشي" يحصل على رخصة مرشد "هايكنج"
حصل عضو فريق هايكنج تمنية بمنطقة عسير، الكابتن وليد بن صالح الدهمشي، على رخصة مرشد هايكنج من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
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"الدهمشي" يحصل على رخصة مرشد "هايكنج"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-11
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:59 AM
"الدهمشي" يحصل على رخصة مرشد "هايكنج"
حصل عضو فريق هايكنج تمنية بمنطقة عسير، الكابتن وليد بن صالح الدهمشي، على رخصة مرشد هايكنج من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
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