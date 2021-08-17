وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات".

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان".

عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-17 ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان". وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 08:15 PM

عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى أشار إلى أن الحركة لن توافق على استغلال التراب الأفغاني





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ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان".

وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات".