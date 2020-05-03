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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

"الشؤون الإسلامية" تتلقى 140 بحثاً عن كورونا أجازتها اللجنة الفرعية

تعقد غداً اجتماعًا لترشيح المحكمين

بدأت لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بفايروس كورونا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تلقي الأبحاث، حيث فرغ كثير من الباحثين منها، وستعقد اللجنة اجتماعها غدًا الاثنين لترشيح المحكمين؛ للنظر فيها وتحكيمها، وذلك بعد اجتيازها النظر الأولى من اللجنة الفرعية.

يشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها تلقت إقبالاً كبيرًا من مشاركة العلماء والباحثين والباحثات داخل المملكة وخارجها، بلغت مئة وأربعين مشاركًا ومشاركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد شكل اللجنة استشعارًا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس ‫كورونا، وحرصاً علي إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تتلقى 140 بحثاً عن كورونا أجازتها اللجنة الفرعية
سبق

بدأت لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بفايروس كورونا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تلقي الأبحاث، حيث فرغ كثير من الباحثين منها، وستعقد اللجنة اجتماعها غدًا الاثنين لترشيح المحكمين؛ للنظر فيها وتحكيمها، وذلك بعد اجتيازها النظر الأولى من اللجنة الفرعية.

يشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها تلقت إقبالاً كبيرًا من مشاركة العلماء والباحثين والباحثات داخل المملكة وخارجها، بلغت مئة وأربعين مشاركًا ومشاركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد شكل اللجنة استشعارًا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس ‫كورونا، وحرصاً علي إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:16 PM

"الشؤون الإسلامية" تتلقى 140 بحثاً عن كورونا أجازتها اللجنة الفرعية

تعقد غداً اجتماعًا لترشيح المحكمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بفايروس كورونا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تلقي الأبحاث، حيث فرغ كثير من الباحثين منها، وستعقد اللجنة اجتماعها غدًا الاثنين لترشيح المحكمين؛ للنظر فيها وتحكيمها، وذلك بعد اجتيازها النظر الأولى من اللجنة الفرعية.

يشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها تلقت إقبالاً كبيرًا من مشاركة العلماء والباحثين والباحثات داخل المملكة وخارجها، بلغت مئة وأربعين مشاركًا ومشاركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد شكل اللجنة استشعارًا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس ‫كورونا، وحرصاً علي إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

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