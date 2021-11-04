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مهرجان حفر الباطن يواصل تميزه بصفقات الإبل ومسابقات المفاريد.. والمناشط الثقافية

أبرز الصفقات تراوحت ما بين 300 ـ 400 ألف ريال.

واصل مهرجان مزاد حفر الباطن فعالياته في اليوم السادس عقب تدشينه من رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.

حيث تم يوم أمس الأربعاء تحكيم شوط المفاريد في لون المجاهيم الذي شهد منافسة كبيرة بين المشاركين في المهرجان وسط حضور جماهيري من مشجعي الإبل وعشاقها؛ حيث تم فحص المفاريد من العبث قبل دخولها لميدان التحكيم من اللجنة المخصصة لذلك، ومن ثم إجازة مشاركتها بالمسابقة، ومن يضبط مخالفًا يتم استبعاده.

وفي جانب آخر تتم عروض الإبل يومياً في ميادين العروض الفسيحة التي تم تجهيزها من قبل اللجنة المنظمة للمزاد؛ حيث يعرض المئات من الإبل منذ ساعات الصباح الأولى حتى غروب الشمس، وتستعرض الإبل في الميدان أمام الجمهور العريض بمتابعة من سماسرة الإبل وملاكها الذين يتصيدون الفرص لإجراء صفقات الشراء للفرديات التي وصلت إلى مبالغ تعد مرتفعة؛ حيث تراوحت أبرز الصفقات في ألوان الإبل المختلفة ما بين 300 ـ 400 ألف ريال.

ويعد المهرجان أكبر وأهم المهرجانات المقامة في منطقة الخليج، ويضم مناشط ثقافية وعروضًا مسرحية وأمسيات شعرية وإنشادًا، ويصاحب المهرجان أسواق تموينية ومقاه شيدت في قلب الصحراء لجذب الجمهور العريض الحاضر للفعاليات.

الحراك الاقتصادي المتنامي في أسواق الإبل جاء نتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الذي هو من مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي جاءت داعمةً لكل ما من شأنه ازدهار هذا الموروث الأصيل، وجعله موردًا اقتصاديًا جاذبًا لرجال الأعمال والمستثمرين.

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مهرجان حفر الباطن يواصل تميزه بصفقات الإبل ومسابقات المفاريد.. والمناشط الثقافية
سبق

واصل مهرجان مزاد حفر الباطن فعالياته في اليوم السادس عقب تدشينه من رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.

حيث تم يوم أمس الأربعاء تحكيم شوط المفاريد في لون المجاهيم الذي شهد منافسة كبيرة بين المشاركين في المهرجان وسط حضور جماهيري من مشجعي الإبل وعشاقها؛ حيث تم فحص المفاريد من العبث قبل دخولها لميدان التحكيم من اللجنة المخصصة لذلك، ومن ثم إجازة مشاركتها بالمسابقة، ومن يضبط مخالفًا يتم استبعاده.

وفي جانب آخر تتم عروض الإبل يومياً في ميادين العروض الفسيحة التي تم تجهيزها من قبل اللجنة المنظمة للمزاد؛ حيث يعرض المئات من الإبل منذ ساعات الصباح الأولى حتى غروب الشمس، وتستعرض الإبل في الميدان أمام الجمهور العريض بمتابعة من سماسرة الإبل وملاكها الذين يتصيدون الفرص لإجراء صفقات الشراء للفرديات التي وصلت إلى مبالغ تعد مرتفعة؛ حيث تراوحت أبرز الصفقات في ألوان الإبل المختلفة ما بين 300 ـ 400 ألف ريال.

ويعد المهرجان أكبر وأهم المهرجانات المقامة في منطقة الخليج، ويضم مناشط ثقافية وعروضًا مسرحية وأمسيات شعرية وإنشادًا، ويصاحب المهرجان أسواق تموينية ومقاه شيدت في قلب الصحراء لجذب الجمهور العريض الحاضر للفعاليات.

الحراك الاقتصادي المتنامي في أسواق الإبل جاء نتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الذي هو من مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي جاءت داعمةً لكل ما من شأنه ازدهار هذا الموروث الأصيل، وجعله موردًا اقتصاديًا جاذبًا لرجال الأعمال والمستثمرين.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:08 PM

مهرجان حفر الباطن يواصل تميزه بصفقات الإبل ومسابقات المفاريد.. والمناشط الثقافية

أبرز الصفقات تراوحت ما بين 300 ـ 400 ألف ريال.

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حمد الفراج - حفر الباطن
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واصل مهرجان مزاد حفر الباطن فعالياته في اليوم السادس عقب تدشينه من رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.

حيث تم يوم أمس الأربعاء تحكيم شوط المفاريد في لون المجاهيم الذي شهد منافسة كبيرة بين المشاركين في المهرجان وسط حضور جماهيري من مشجعي الإبل وعشاقها؛ حيث تم فحص المفاريد من العبث قبل دخولها لميدان التحكيم من اللجنة المخصصة لذلك، ومن ثم إجازة مشاركتها بالمسابقة، ومن يضبط مخالفًا يتم استبعاده.

وفي جانب آخر تتم عروض الإبل يومياً في ميادين العروض الفسيحة التي تم تجهيزها من قبل اللجنة المنظمة للمزاد؛ حيث يعرض المئات من الإبل منذ ساعات الصباح الأولى حتى غروب الشمس، وتستعرض الإبل في الميدان أمام الجمهور العريض بمتابعة من سماسرة الإبل وملاكها الذين يتصيدون الفرص لإجراء صفقات الشراء للفرديات التي وصلت إلى مبالغ تعد مرتفعة؛ حيث تراوحت أبرز الصفقات في ألوان الإبل المختلفة ما بين 300 ـ 400 ألف ريال.

ويعد المهرجان أكبر وأهم المهرجانات المقامة في منطقة الخليج، ويضم مناشط ثقافية وعروضًا مسرحية وأمسيات شعرية وإنشادًا، ويصاحب المهرجان أسواق تموينية ومقاه شيدت في قلب الصحراء لجذب الجمهور العريض الحاضر للفعاليات.

الحراك الاقتصادي المتنامي في أسواق الإبل جاء نتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الذي هو من مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي جاءت داعمةً لكل ما من شأنه ازدهار هذا الموروث الأصيل، وجعله موردًا اقتصاديًا جاذبًا لرجال الأعمال والمستثمرين.

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